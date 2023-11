Botta (Spediporto), burocrazia dannosa per l'export

"L'export è sempre stato la locomotiva dell'economia italiana: gli studi più recenti, che indicano come rilevanti i danni economici provocati dalla burocrazia, rappresentano, dunque, un segnale d'allarme davvero preoccupante". Lo ha detto il direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta commentando lo studio, basato su dati Istat e Sace 2022 e contenuti in un paper del Centro Studi Divulga, che stima in 93 miliardi di euro le perdite per mancate esportazioni causate, appunto, dalle lungaggini burocratiche.

"Ci siamo sempre confrontati - sottolinea Botta - con gravi e onerosi ritardi nel settore delle importazioni. Oggi il deficit di capacità operativa delle amministrazioni interessa anche l'export e comincia a diventare davvero pesante per le imprese che, nella snellezza delle procedure di esportazione, dovrebbero avere un elemento qualificante in termini di competitività internazionale. Il peso della burocrazia - aggiunge Botta -, degli oneri economici a essa collegati, zavorrano le imprese italiane. Se si perde capacità competitiva ne risentono i fatturati e quindi le aziende italiane non solo faticano a mantenere l'attuale occupazione ma anche a immaginare nuove assunzioni". Spediporto è reduce da Hong Kong, dove il presidente Andrea Giachero e Botta sono stati gli unici rappresentanti dell'economia italiana ad Almac 2023, una delle più importanti rassegne mondiali della logistica. "Siamo tornati ad Almac - spiega Botta - dopo 4 anni. Abbiamo trovato Hong Kong molto dinamica. I dati più recenti confermano il riattivarsi dell'export verso l'Europa e l'America: un segnale confortante, che fa il paio con il fatto che gli operatori asiatici continuano a guardare con interesse all'Europa e, in particolare, all'Italia. Abbiamo aperto interessanti tavoli di lavoro con alcune realtà internazionali e grandi imprenditori asiatici. Speriamo presto di portare novità legate a questo scambio di visioni con chi opera nel mercato asiatico".



