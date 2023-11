Ansaldo nucleare, Daniela Gentile nuova amministratrice delegata

Si è riunito oggi il nuovo cda di Ansaldo Nucleare, società controllata dal Gruppo Ansaldo Energia. Daniela Gentile è la nuova amministratrice delegata.

Del Consiglio, oltre a Daniela Gentile, fanno parte Simone Di Felice, Paola Girdinio, Marco Grillo e Roberto Adinolfi, riconfermato nel ruolo di presidente della società.

Con la nomina del nuovo cda e della nuova amministratrice delegata, si legge nella nota dell'azienda "si conferma l'importanza di Ansaldo Nucleare nelle strategie di crescita del gruppo e la fiducia nelle significative opportunità di sinergia dell'azienda con le attività manifatturiere di Ansaldo Energia".

Laureata in Ingegneria Chimica, Daniela Gentile ha iniziato la sua carriera in Ansaldo divisione Nira come ingegnere di processo dei sistemi a fluido per centrali nucleari. Dopo avere ricoperto incarichi di crescente responsabilità all'interno di Ansaldo Energia, tra cui quelli di direttore acquisti e direttore ricerca e sviluppo, nel 2021 è stata nominata amministratrice delegata di Ansaldo Green Tech.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA