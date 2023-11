Amt gratis per over70 e under14 ma no sconti ai già abbonati

Niente sconti o premialità in vista, al momento almeno, per gli over70 e gli under14 che avessero già in tasca un abbonamento Amt annuale in scadenza oltre il 15 gennaio 2024, ovvero la data in cui per queste categorie i mezzi di trasporto Amt a Genova e sul territorio della Città metropolitana saranno gratuiti. A chiarire la questione legata al nuovo piano tariffario della "grande Amt" presentato la scorsa settimana è stato l'assessore alla Mobilità del Comune Matteo Campora rispondendo ad alcuni articoli 54, interrogazioni a risposta rapida, in consiglio comunale. Oltre alla gratuità per anziani e giovanissimi, e oltre alla gratuità estesa 24 ore su 24 per la metropolitana (e mantenuta per gli impianti verticali) sono state semplificate le tariffe degli abbonamenti annuali. "L'abbonamento ordinario costa 80 centesimi al giorno, 54 centesimi al giorno per l'abbonamento dedicato agli studenti - dice l'assessore alla Mobilità Matteo Campora rispondendo a quattro interrogazioni a risposta immediata sul tema in consiglio comunale - l'obbiettivo è fare sì che, a queste cifre, ogni genovese abbia un abbonamento in tasca". "Ma chi l'abbonamento lo ha già?" ha chiesto Alberto Pandolfo (Pd) che ha proposto anche di regalare, ad esempio, "biglietti per il Teatro Carlo Felice, visto che dubito che si potranno rimborsare gli abbonati". L'assessore alla Mobilità non ha fornito rassicurazioni in tal senso. Ha spiegato che saranno portati avanti incontri con le associazioni di consumatori ma che ogni modifica del piano tariffario di Amt dovrà passare attraverso una discussione con i Comuni della Città metropolitana e approvato con delibera dello stesso ente.

Al momento, dunque, non sono previsti sconti o premialità per gli abbonati Amt. Anche Francesco De Benedictis, consigliere di maggioranza con Fratelli d’Italia, ha auspicato un cambio di rotta in tal senso. Tra le altre informazioni emerse durante il question time in aula rossa, anche la possibilità che si torni a prevedere la gratuità del trasporto pubblico Amt per chi si stia recando a donare il sangue: fino all’anno scorso era così, ha ricordato Nicholas Gandolfo (Lista Toti) ma nel piano tariffario attuale non è previsto. Filippo Bruzzone, lista Rossoverde, ha sottolineato l’importanza per il Comune nel farsi portavoce dei disagi patiti dai genovesi nelle ultime tre settimane per disservizi sulla rete Trenitalia, tra cantieri, guasti e furti di rame.



