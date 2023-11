Acciaierie: Bonomi 'Paese deve decidere se vuole o no acciaio'

"Questo Paese deve decidere se l'acciaio lo vuole o no. Credo che sia fondamentale avere l'acciaio e quindi spero in una soluzione positiva perché Acciaierie d'Italia è un asset strategico per il nostro Paese".

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea di Confindustria Genova, parlando dell'assemblea dei soci di Acciaierie d'Italia che si riunisce oggi. "Molte delle catene di fornitura del valore aggiunto dipendono dalla fornitura dell'acciaio di Taranto e ovviamente anche degli altri siti produttivi - ha aggiunto -. Quindi io spero che si trovi una soluzione che vada nella giusta direzione non solo per Acciaierie d'Italia ma per tutta la manifattura italiana".



