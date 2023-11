A Imperia economia è cresciuta dell'8,1% nel 2022

Cresce dell'8,1 per cento la ricchezza prodotta nel 2022 in provincia di Imperia secondo il Rapporto 2022 realizzato dal centro studi delle Camere di Commercio "Guglielmo Tagliacarne". Il report è stato presentato stamani alla Camera di Commercio. "La crescita è del più 7,3 per cento rispetto al 2019 - ha affermato Paolo Cortese, presidente dell'Osservatorio sui fattori di sviluppo del centro studi Tagliacarne - e significa che ha recuperato quasi interamente quanto perso nel 2020. Questo è stato il frutto di un processo, se vogliamo anche intenso, di riqualificazione del tessuto imprenditoriale. Le imprese sono cresciute e stanno assumendo una forma giuridica più strutturata e funzionale ad affrontare i mercati".

"L'iniziativa di realizzare un report, voluta dal presidente della Camera di Commercio Riviere di liguria, Enrico Lupi e dal segretario generale dell'ente Marco Casarino vuole fornire alle aziende uno strumento per comprendere le dinamiche socio-economiche. "Turismo e agroalimentare - ha detto Lupi - si confermano settori trainanti dell'economia locale. Interessanti anche i dati del terzo trimestre sull'occupazione, nonostante le incertezze del momento ci permettono di guardare al futuro con fiducia".



