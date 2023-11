Tesi di laurea 'sequenziali', AI crea brand, prodotti e negozi

Tre tesi di laurea sequenziali (corso di laurea in design del prodotto e dell'evento), discusse in UniGe con il professor Luca Sabatini, dimostrano la trasformazione radicale grazie alle capacità innovative dell'intelligenza artificiale generativa. "Questa tecnologia emergente - ha spiegato all'ANSA Sabatini - si sta dimostrando un alleato potente per le aziende in diversi ambiti. All'interno delle tre tesi sviluppate in modo sequenziale vengono creati grazie al supporto dell'intelligenza artificiale un brand, i prodotti e i negozi per venderli. Nella creazione del brand l'IA generativa offre strumenti unici per l'ideazione di loghi, palette di colori, e materiali di marketing visivamente attraenti. Questi strumenti possono generare una vasta gamma di opzioni creative basate su specifici input di branding, rendendo il processo di creazione del brand più fluido, innovativo e centrato sui dati". Per quanto riguarda lo 'Sviluppo di Prodotti', l'intelligenza artificiale generativa "accelera il processo di ideazione e prototipazione - ha detto Sabatini -, consentendo ai team di design di esplorare migliaia di variazioni in tempi brevissimi. Ciò significa che i prodotti possono essere personalizzati e ottimizzati in base ai feedback dei consumatori in tempo reale, garantendo che il prodotto finale risponda in modo più accurato alle esigenze del mercato".

Infine, nel 'Design di Spazi di Vendita', all'intelligenza artificiale è assegnato il compito di simulare e visualizzare innumerevoli layout di spazi di vendita, permettendo ai designer di sperimentare con configurazioni creative e funzionali prima di implementarle fisicamente. "Questo non solo migliora l'efficienza del processo di design- conclude Sabatini -, ma consente anche di creare esperienze d'acquisto coinvolgenti e personalizzate per i clienti". Le tesi sono state sviluppate grazie a una collaborazione tra lo stesso sabatini e Accenture Customer Innovation Network di Milano che da qualche anno segue e stimola lo sviluppo di questi percorsi didattici e di ricerca.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA