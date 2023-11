Sestri Levante, recuperate in mare 2 tonnellate di reti

Oltre 5 km di reti per un totale di oltre 2 tonnellate che, durante la mareggiata del 3 e 4 novembre sono finite in mare all'interno della rada portuale, sono state ripescate con l'ausilio di una gru. Su disposizione della Locamare e in accordo con l'associazione pescatori professionisti di Sestri Levante si è proceduto a recuperare e avviare a discarica i tremagli che erano custoditi all'interno di ceste e fissate alla diga foranea. La violenza delle onde che hanno con facilità superato la difesa hanno scaraventato in mare le attrezzature con danni che superano i 20 mila euro e che in questi giorni verranno rendicontati su appositi moduli dedicati alle imprese da presentare alla Camera di Commercio. Nel frattempo stamane si è svolto un incontro tra l assessore comunale al demanio marittimo Luigi Ceffalo, il comandante della Locamare Sergio Maddalena e il presidente dei pescatori Alessandro Cappelli per stabilire interventi urgenti per rinforzare la diga spezzata nella sua parte finale.



