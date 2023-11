Ponte: Camomilla, "viadotto crollato per vizio occulto"

"L'unica corrosione che è stata esiziale, secondo me, è stata quella del vizio occulto. E il rilievo ravvicinato ha sempre evidenziato l'assenza di lesioni trasversali". Sono le conclusioni dell'ingegnere Gabriele Camomilla, uno dei 58 imputati del processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime), che oggi ha rilasciato spontanee dichiarazioni. Camomilla è stato direttore centrale delle Manutenzioni per Aspi e con lui si federe i lavori alla pila 11 negli anni '90. Nessuno, in coscienza, può dirmi che ho omesso. "Non ho mai omesso. Ho fatto delle scelte - ha detto l'anziano ingegnere - ho preso delle decisioni, ho compiuto delle azioni positive, e le ho basate sugli strumenti e sulle conoscenze dell'epoca. Se oggi qualcuno si sente in grado di dire che ho effettuato delle valutazioni errate, lo dica e lo dimostri, calandosi però sulla base delle conoscenze di allora".

Prima delle privatizzazioni "quando eravamo dello Stato la logica era quella di fare anche un servizio pubblico. I soldi non mancavano, grazie al sistema dei pedaggi perchè gli utili per l'azienda potevano essere al massimo all'8%, gli altri le spendevamo per noi. Con i soldi dei pedaggi del Nord si costruivano le strade al Sud". Per quanto riguarda le manutenzioni, fino a che c'era lui, la logica era quella di "riparare prima della rottura, prevenire". E negli anni "le manutenzioni non sono calate". Il processo riprenderà giorno 11 dicembre quando inizieranno gli esami dei testimoni delle difese.



