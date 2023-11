Nuova Torre Piloti, verrà inaugurata per il Nautico 2024

"Inaugureremo la nuova Torre piloti del porto di Genova per il Salone Nautico del prossimo anno.

Questo è l'obiettivo". Paolo Piacenza, commissario dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale lo ha annunciato a margine del convegno di presentazione dei risultati conseguiti dai due progetti co-finanziati dall'Unione europea Renew4ge e E-Bridge nell'ambito dello sviluppo dell'intermodalità attraverso il corridoio Reno-Alpi che si tiene oggi a Palazzo Sa.Giorgio. A settembre 2024, quindi la nuova Torre piloti sarà ultimata. Progettata dall'architetto Renzo Piano, l'opera è una di quelle co-finanziate con il progetto Renew4age, per una quota di 500 mila euro dei 19 mln 500 mila dell'investimento complessivo. La nuova torre di controllo sorgerà su un'isola artificiale in prossimità della banchina ovest della darsena nautica nell'area dell'ex Fiera, nel waterfront di levante, il progetto prevede anche due blocchi sopraelevati destinati a uffici, alloggi e locali tecnici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA