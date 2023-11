Danza sportiva paralimpica, conclusi i Mondiali a Genova

Allo Stadium della Fiumara di Genova si sono chiusi i campionati del mondo di danza sportiva paralimpica con la medaglia d'oro nelle danze standard di Laura Del Sere e Andrea Barberis, la prima coppia italiana a vincere il titolo.

"Una manifestazione meravigliosa - ha detto l'assessore regionale allo sport Simona Ferro -, siamo onorati di aver ospitato un evento di questo livello. Ci stiamo abituando a questi eventi, dopo Ocean Race l'anno prossimo sarà la volta di Genova capitale europea dello sport e nel 2025 la Liguria sarà Regione europea dello sport".

"È una manifestazione che ha avuto un successo enorme - ha sottolineato il vicepresidente del Comitato paralimpico della Liguria Dario Della Gatta - Vedere le tribune piene di ragazzi dell'università e degli istituti superiori è motivo di orgoglio. C'è stata una grande organizzazione, per noi del Comitato paralimpico è motivo di orgoglio per una manifestazione che ha visto coinvolti quattro continenti, rappresentanti da 30 nazioni, oltre 300 partecipanti tra atleti e accompagnatori. Come Comitato Paralimpico siamo solamente un po' dispiaciuti che il Comune di Genova non abbia aderito alla nostra manifestazione se non con un patrocinio, seppur encomiabile sotto questo punto di vista.

Ringraziamo Regione Liguria e la presidenza del Consiglio dei ministri".

Per Michelangelo Buonarrivo, presidente regionale Federazione italiana Danza sportivaè un "bilancio eccellente, inaspettato.

Abbiamo avuto tante delegazioni presenti: dagli Stati Uniti al Messico, dal Brasile al Giappone passando per Kazakistan, Taipei, Filippine e Ucraina" "Felicissimi di essere tornati a Genova - ha detto Camila Rodrigues, manager della World Para Dance Sport -, è stata una manifestazione stupenda, tutte le squadre sono state felici di aver partecipato a questo evento organizzato perfettamente.

Manifestazioni come queste aiutano a promuovere lo sport e far crescere il movimento avvicinando nuovi atleti".



