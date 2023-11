Sestri, post pandemia gente torna sorridere a suono ambulanze

Per la prima volta dopo la pandemia di covid-19 la gente è tornata a sorridere al suono delle sirene dell'ambulanza, a Sestri Levante. Undici mezzi di soccorso appena dopo le 16 di oggi, infatti, hanno sfilato per la città con ogni avvisatore acustico acceso per festeggiare, a emergenza terminata, l'inaugurazione di diversi mezzi che era più volte stata procrastinata proprio per la pandemia in corso.

In particolare, sono stati inaugurati un'ambulanza che sarà in servizio per la sede di Casarza Ligure ma anche una nuova automedica e un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili. Le tante persone che, a quell'ora, stavano passeggiando lungo la camminata del mare e per le vie della città hanno capito immediatamente che si trattava di festeggiamenti fermandosi, quindi, per applaudire il passaggio e filmandolo anche sorridendo.



