Serie A: Frosinone-Genoa 2-1

La legge dello 'Stirpe' non perdona. E così il Frosinone s'aggiudica al fotofinish, per 2-1, lo scontro-salvezza col Genoa grazie al secondo gol stagionale del giovane difensore Monterisi subentrato al 24' della ripresa all'infortunato Marchizza e a segno al 49' della ripresa. In precedenza avevano segnato, nel primo tempo, Soulè per la squadra di casa al 34' e Malinovskyi per gli ospiti quattro minuti dopo. Per i ciociari è la quinta vittoria in casa su 6 gare giocate, una marcia da primi posti, e il pronto riscatto dopo il ko di San Siro contro l'Inter. La squadra di Eusebio Di Francesco balza in classifica a quota 18. Per il Genoa continua la maledizione delle trasferte: 1 punto nelle ultime 6, terza sconfitta di fila. I rossoblù masticano amaro perché vengono puniti allo scadere dopo una gara giocata alla pari.

Nel prologo del match c'è il messaggio dei capitani Romagnoli e Badelj contro la violenza sulle donne. In Curva Nord anche i tifosi del Frosinone hanno voluto prendere posizione con uno striscione: "Chi tocca una donna non merita perdono".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA