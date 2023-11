Frosinone: Di Francesco, ci abbiamo creduto fino alla fine

Il pensiero speciale di Eusebio Di Francesco dopo la quinta vittoria in casa del Frosinone è per i tifosi. "Sono contento soprattutto per i nostri sostenitori che ci hanno sempre supportato anche nei momenti di difficoltà - dice il tecnico nella conferenza post partita - Non ho mai sentito mugugni o disappunto". Di Francesco non si nasconde. "Sapevo che era una partita complicata grazie anche a un buon Genoa - aggiunge - Abbiamo avuto troppa fretta in diversi frangenti e invece avevo detto alla vigilia che serviva pazienza. Soddisfatto della fase difensiva, bravi a leggere situazioni difficili. Comunque ci abbiamo creduto fino alla fine segnando il gol-vittoria dopo un'azione corale. Complimenti ai ragazzi quindi". Tre punti allo scadere che ripagano di qualche partita sfortunata. "Era un buon pari ed invece è arrivata la vittoria - dice Di Francesco - Abbiamo perso punti per strada come a Cagliari e a Milano dove abbiamo giocato meglio di oggi.

Alla fine siamo stati risarciti, abbiamo cambiato la sorte". La classifica sorride ma Di Francesco tiene i piedi per terra: "Dobbiamo raggiungere 40 punti, ne mancano 22". L'unico neo l'infortunio di Marchizza che sembra serio.

Alberto Gilardino è invece l'immagine della delusione. "E' dura analizzare la gara dopo una sconfitta del genere - osserva il tecnico genoano - Brucia perdere così, è stata una delle migliori partite del Genoa fuori casa. Abbiamo costruito 5 palle gol nitide, a tratti abbiamo dominato. Siamo stati bravi a difenderci contro avversari di qualità che avevamo studiato bene. La squadra ha messo densità tra le linee e la giusta attenzione".

Allora cosa non ha funzionato? "In trasferta dobbiamo crescere dal punto di vista dei dettagli per portare a casa il risultato e poi bisogna concretizzare - continua Gilardino - Comunque ci portiamo via tante certezze come Puscas e Malinovski che hanno lavorato bene per la squadra". Anche Gilardino deve fare i conti con gli infortuni: Strootman ha avuto un problema muscolare da verificare. "Per l'Empoli difficilmente potremo recuperare i vari infortunati - dice del Genoa - Valuteremo Retegui, mentre per Gudmundsson ci vorrà più tempo".



