Fincantieri, fregata Schergat verso Muggiano nonostante vento

La fregata multiruolo Spartaco Schergat varata venerdì a Riva Trigoso è giunta al cantiere del Muggiano di La Spezia dopo un trasferimento su una chiatta gigantesca reso difficile dal forte vento di tramontana.

La presenza al varo del presidente Fincantieri Claudio Graziano e del capo divisione Difesa Dario Deste, dimostrano "come sia fondamentale il rapporto tra l'azienda cantieristica e la Marina Militare Italiana nella ricerca costante di tecnologie avanzate che consentano molteplicità di utilizzo", si legge in una nota di Fincantieri.

Al Muggiano ora la nuova unità in attesa delle prime prove è affiancata ai due pattugliatori d'altura 'Marco Antonio Colonna' e 'Giovanni dalle bande nere' di prossima consegna alla Marina Militare Italiana.



