Violenza donne, 108 vittime ricoverate nel 2023 al Ps di Lavagna

Sono 108 le donne vittime di violenze ricoverate dall'inizio dell'anno al pronto soccorso di Lavagna, il principale punto di riferimento sanitario del Tigullio nel Levante di Genova. È il dato fornito dall'Asl 4 chiavarese secondo cui "restano numeri alti per un territorio che non presenta particolare criticità sociali".

In particolare l'azienda sanitaria segnala che "74 donne non hanno fornito elementi per identificare gli artefici delle violenze, solo 23 donne su 108 hanno dichiarato di essere state aggredite da persone conosciute".

"Un fenomeno che purtroppo si sussegue - evidenzia la responsabile del pronto soccorso lavagnese, la dottoressa Paola Truglio - vista la delicatezza degli argomenti e spesso la fragilità dei soggetti, abbiamo avviato una procedura specifica che coinvolge anche il Centro antiviolenza ed i servizi sociali dei Comuni inseriti nell'ambito territoriale dell'Asl 4".





