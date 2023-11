Un giardino botanico nel Parco del Memoriale a Genova

Approvata dalla giunta comunale di Genova, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, la realizzazione del giardino botanico, nell'ambito del Parco del Memoriale per le vittime del ponte Morandi. "I lavori per il giardino - si legge in una nota del comune - sono finanziati dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per un importo complessivo di 881.700 euro per la mitigazione dei cambiamenti climatici e da 96.274 euro (per una spesa totale di 977.974 euro) di trasferimenti governativi al Commissario straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera".

L'intervento costituisce il primo lotto (parte sud) del Parco del Memoriale, spiega la nota, e prevede "la realizzazione di spazi collettivi verdi e attrezzati, in un grande giardino botanico dalla struttura semplice e lineare, che si estende tra gli edifici del Memoriale-Serra e della ludoteca, mettendoli in connessione". Nel giardino sono previsti 41 alberi ad alto fusto oltre a varietà di specie arboree e floreali, biodiversità su circa 2,2 metri quadri di area. Saranno installate pavimentazioni drenanti, con particolare attenzione all'uso di materiali dell'architettura del paesaggio.

"Un altro tassello - ha commentato il vicesindaco Piciocchi - si aggiunge nell'ambito del Memoriale e del Parco del memoriale.

Sono in corso i lavori per la ludoteca nell'ex palazzina Amiu e alla casa delle famiglie museo, a cui è stata data priorità in accordo con le famiglie delle vittime, mentre è imminente l'avvio della serra bioclimatica con spazi polifunzionali. Il giardino botanico sarà una zona verde, con spazi che garantiranno l'ombra naturale e il contrasto alle ondate di calore per l'intera zona".



