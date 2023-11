Trasferiti i due detenuti che hanno aggredito Scagni

Trasferiti in istituti penitenziari fuori distretto con l'applicazione del regime di sorveglianza particolare, i due detenuti che tre giorni fa hanno aggredito nel carcere di Sanremo Alberto Scagni, l'uomo che uccise la sorella Alice il primo maggio 2022 a Genova.

Il provvedimento è stato disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a conclusione del procedimento per direttissima che si è svolto oggi. Lo si apprende da fonti del Dap.

Il trasferimento è avvenuto dopo il passaggio dei due in tribunale a Imperia, dove sono indagati per tentato omicidio e sequestro di persona.



