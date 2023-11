Si taglia con la motosega, ragazzo è grave

Un ragazzo di 25 anni si è ferito gravemente ad una mano mentre stava lavorando con una motosega elettrica in un campo vicino a una casa a Mignanego in alta Val Polcevera nella Città metropolitana di Genova.

A dare l'allarme sono stati alcuni familiari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e l'elisoccorso. Il giovane è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona specializzato in chirurgia della mano.



