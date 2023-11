Picchiato in carcere: esposto in procura dei legali di Scagni

I legali di Alberto Scagni, gli avvocati Alberto Caselli Lapeschi e Mirko Bettoli, hanno depositato un esposto in procura a Imperia per fare luce sul pestaggio avvenuto in carcere a Sanremo la notte tra mercoledì e giovedì. Secondo i difensori Scagni, che è stato condannato a 24 anni e sei mesi per l'omicidio della sorella Alice oltre a essere stato dichiarato semi infermo, "non avrebbe dovuto stare in una cella con altre due persone".

Lapeschi e Bettoli, inoltre, lamentano le mancate comunicazioni da parte del carcere di Marassi, dove nelle scorse settimane Alberto era stato già aggredito, e dalla casa circondariale di Sanremo "nonostante i solleciti e le Pec".

Il killer è ancora in coma farmacologico e verrà svegliato con ogni probabilità lunedì. A quel punto i medici faranno altri accertamenti. Scagni è stato picchiato e torturato per ore da due compagni di cella, alterati da una sorta di grappa fatta con la frutta lasciata a macerare. I due avevano lasciato libero Alberto dopo ore di trattative a cui aveva partecipato anche la pm di turno. A Marassi era stato picchiato da un compagno di cella ma aveva riportato lesioni lievi procedibili a querela e per questo la procura genovese non ha aperto un fascicolo. Dopo quell'episodio era stato trasferito nell'imperiese.



