Perseguita e minaccia l'ex, denunciata studentessa a Genova

Ha perseguitato il suo ex fidanzato, lo ha minacciato di morte, gli ha danneggiato la macchina e infine lo ha aggredito. La donna, una studentessa di 23 anni, è stata denunciata dai carabinieri di Pegli, a Genova, per stalking, lesioni, minacce e danneggiamento. Secondo quando ricostruito dai militari, la giovane avrebbe cominciato a perseguitare il suo ex un mese fa, dopo la fine della loro storia. Ha prima cominciato a chiamarlo e a scrivergli ossessivamente e poi, lo scorso 19 novembre, gli ha danneggiato la macchina posteggiata sotto casa e lo ha aggredito provocandogli lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. La donna è stata sottoposta al divieto di avvicinamento al suo ex.





