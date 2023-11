Parte dal Casinò di Sanremo la Parigi-Dakar di Carcheri-Pons

Parte simbolicamente dal Casinò da Sanremo la Parigi-Dakar dell'equipaggio formato da due rallysti di fama internazionale: il pilota Luciano Carcheri, 62 anni, di Diano Marina (Imperia) e la navigatrice Fabrizia Pons, di Torino. La presentazione è avvenuta, stamani, davanti dall'ingresso principale della casa da gioco. Carcheri-Pons viaggeranno su una "Isuzu Vehicross 3.5 V6". "Partiamo il prossimo 30 novembre per le verifiche a Barcellona", hanno spiegato i due sportivi. "Percorreremo il tragitto in auto - hanno proseguito - perché abbiamo il motore dal rodare.

Dopodiché effettueremo l'imbarco e torneremo a casa in aereo, per ripartire il 31 dicembre alla volta dell'Arabia Saudita, perché la gara si apre il prossimo 5 gennaio". La gara, che si concluderà il 19 gennaio, si svolgerà per il quinto anno consecutivo in Arabia Saudita.

Per Carcheri si tratta della dodicesima Parigi-Dakar. "Ho fatto primo degli italiani nel 2000 e un terzo posto nella categoria prototipi in moto - ha detto il pilota -. Quest'anno, tuttavia, correrò con una navigatrice d'eccezione, che è Fabrizia Pons".

La gara durerà circa due settimane: "Il circuito è quasi ad anello - ha concluso Carcheri - e ritorneremo nei pressi della partenza. Avremo una giornata di riposo e una tappa marathon, quindi senza assistenza da parte di meccanici, ma io non li ho e dunque è uguale: guiderò di giorno e di notte, quando arriverò al bivacco, mi occuperò della parte meccanica".



