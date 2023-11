Incidente sul lavoro a Carasco, grave un operaio

Grave trauma toracico per un operaio 51 anni che questa mattina è stato travolto da un apparato elettrico che stava smontando. L'infortunio sul lavoro è avvenuto intorno alle 9 in via Devoto a Carasco (Genova) presso lo stabilimento della Faci, azienda leader nel settore degli impianti elettrici. L'uomo, addetto alla manutenzione e dipendente di una ditta esterna, è caduto da una scala ed è rimasto schiacciato da una parte metallica che stava smontando.

E' subito scattato l'allarme e sul posto sono giunti la Croce Verde di Carasco e il personale del 118. L'operaio, trasferito all'ospedale San Martino di Genova dove si trova ricoverato in osservazione, secondo i sanitari non è in pericolo di vita.





