Erosione mare, al via i lavori per salvare il molo di Portofino

Sono iniziati i lavori di consolidamento urgenti a Portofino per scongiurare che il molo e la calata crollino in mare a causa dell'erosione del mare. I sommozzatori nella giornata odierna hanno avviato le prime attività di verifica per meglio definire l'entità della situazione e la tabella di marcia dei lavori.

È il frutto di anni di erosione da parte del mare che ha dato il colpo di grazia durante le mareggiate verificatesi tra il 24 ottobre e il 5 novembre scorsi. Così un'ordinanza del Circomare di Santa Margherita Ligure vieta gli attracchi fino ad aprile 2024 per consentire interventi urgenti richiesti proprio dal Comune.

Nel documento si evidenzia come ad essere coinvolte siano solo due porzioni: per quanto riguarda la calata tutta la parte terminale, per il molo, invece, la zona dei transiti e dei battelli fino all'isolotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA