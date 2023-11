Due giovani arrestati per sequestro di persona ed estorsione

Sequestro di persona ed estorsione: con queste accuse la polizia di Chiavari ha arrestato due giovani appena maggiorenni extracomunitari. I due sono stati arrestati dopo lunghe indagini iniziate a luglio scorso quando avevano prelevato a forza un loro coetaneo di Chiavari conducendolo in un'abitazione e picchiandolo a sangue per ore fino a quando i genitori del giovane tossicodipendente hanno consegnato mille euro per coprire il debito della droga acquistata e non pagata.

Il giovane pestato, così come i genitori, non avevano fornito elementi utili per un arresto immediato e così gli uomini del commissariato seguendo il mondo dello spaccio di Chiavari sono riusciti a risalire ai due pusher arrestandoli nelle vie della movida chiavarese.

Nel 2020, allora minorenni, erano già stati fermati sempre per reati legati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti oltre che a capeggiare una mini gang che terrorizzava giovani studenti.



