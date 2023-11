Covid: aumentano i positivi ricoverati negli ospedali liguri

È salita a 35 la media giornaliera dei positivi al covid ricoverati negli ospedali liguri anche per altre patologie nell'ultima settimana, dall'inizio di settembre fino a dieci giorni fa la media era di 15-20 nuovi positivi al giorno, attualmente sono 220 le persone positive ricoverate in media intensità e 9 in terapia intensiva.

"Il numero dei positivi al covid ricoverati negli ospedali liguri è in crescita", testimonia l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola lanciando "un appello ad anziani e fragili a vaccinarsi" Sono oltre 186mila le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate in Liguria dall'inizio della campagna. Più del 70% di queste sono state somministrate dai medici di medicina generale. Oltre il 10% dalle farmacie, a seguire pediatri di libera scelta, Asl e altri erogatori.

Per quanto riguarda la campagna anti-covid sono circa 22mila le dosi di vaccino somministrare e registrate. Oltre 40mila quelle consegnate agli enti erogatori. Le agende mostrano ancora disponibilità pari al 25% dei posti per la parte finale del mese di novembre e del 60% per tutto il mese di dicembre. Le prenotazioni si possono effettuare sul portale Prenotovaccino, agli sportelli Cup, in farmacia o utilizzando il numero verde 800 938 818. La Regione Liguria ricorda che "è possibile effettuare contestualmente le vaccinazioni antinfluenzale e anti covid".



