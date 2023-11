25 novembre: Toti respinge le contestazioni ricevute a Genova

"Ma davvero non c'era un messaggio migliore da lanciare nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne?". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti replica su Instagram agli insulti a lui indirizzati da un gruppo di manifestanti. Insulti documentati da un video che il governatore ha pubblicato nello stesso post.

"Certe battaglie - scrive Toti - non dovrebbero avere colore politico. Perché a forza di autogiudicarsi migliori, spesso senza neppure esserlo, si rischia di restare soli e fallire.

Qualcuno non lo imparerà mai".



