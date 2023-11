25 novembre: Regione Liguria, non bastano le commemorazioni

"Non vogliamo che la lotta per l'eliminazione della violenza contro le donne si riduca a una sterile commemorazione ogni volta che si avvicina il 25 novembre o, ancor peggio, a una moda passeggera quando si verificano tragici fatti di cronaca, come il terribile femminicidio di Giulia". Lo ha dichiarato l'assessora alle Pari opportunità della Regione Liguria Simona Ferro. "I numeri degli 11 centri antiviolenza liguri riportano 1180 primi accessi di donne nel 2022 - ha affermato Ferro in occasione dell'iniziativa "EnergicaMENTE", organizzata oggi a Genova dalla Regione Liguria - e le previsioni per l'anno corrente, sulla base delle prime elaborazioni dei nostri uffici, non vanno nella direzione di una diminuzione dei casi. Attraverso l'analisi di questi dati e le misure già messe in campo e future vogliamo rendere sempre più strutturale e organica la lotta per l'eliminazione della violenza di genere, sensibilizzando gli uomini fin dai banchi di scuola sul tema dell'educazione sentimentale e affettiva e dando loro gli strumenti della cultura, del rispetto, della non violenza. In questo senso, grazie a un finanziamento ministeriale da oltre 200mila euro in Liguria nasceranno altri quattro nuovi centri per uomini autori di violenza, per prevenire, affrontare e superare i comportamenti violenti da parte della popolazione maschile".

Durante l'evento l'assessora Ferro ha presentato i vincitori del bando da 30mila euro appena concluso per sostenere economicamente i centri antiviolenza che intendano avviare progetti di prevenzione precoce della violenza di genere nelle scuole, nelle palestre e negli impianti sportivi. "Una misura - spiega una nota della Regione - con cui vengono estese le reti territoriali dei centri antiviolenza promuovendone il riconoscimento, da parte di ragazze e ragazzi, come un luogo sicuro a cui far riferimento in caso di necessità. I vincitori del bando sono il centro antiviolenza Artemisia Gentileschi (Albenga), il centro antiviolenza ISV (Imperia), il centro antiviolenza Irene (La Spezia), il centro antiviolenza Mascherona (Genova) e il centro per Non Subire Violenza (Genova).



