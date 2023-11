25 novembre: protesta a Genova contro i corsi della Regione

"Non siamo noi a doverci difendere": è lo striscione di protesta con cui un gruppo di attiviste ha contestato i corsi di autodifesa femminile organizzati dalla Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova nell'ambito di varie iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'iniziativa consisteva in prove gratuite di autodifesa insegnata alle donne da esperti di arti marziali.

"Toti fallo tu il corso che arriviamo", "Toti finanzia i centri antiviolenza", "corsi di auto...controllo" e "autodifesa non è tutela, ma è gara a chi mena più forte": sono stati alcuni dei cartelli srotolati dal centinaio di manifestanti in piazza che hanno scandito slogan in particolare contro il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

A difesa dell'iniziativa è intervenuta l'assessore regionale alle Pari opportunità Simona Ferro che ha sottolineato come i corsi abbiano offerto "la possibilità di imparare con istruttori esperti i rudimenti di alcune arti marziali e dell'autodifesa personale come strumenti per aumentare la propria autostima e la consapevolezza di sé".



