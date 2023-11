25 novembre: iniziativa della Regione Liguria in piazza a Genova

La voce dei centri antiviolenza e dei centri per gli uomini autori di violenza, i risultati del bando appena concluso per la prevenzione precoce della violenza di genere a scuola e dei laboratori scolastici sulle pari opportunità a teatro e nello sport, un innovativo convegno in programma il 29 novembre sulla violenza economica, la possibilità di imparare con istruttori esperti i rudimenti di alcune arti marziali e dell'autodifesa personale come strumenti per aumentare la propria autostima e la consapevolezza di sé. È in sintesi l'iniziativa "EnergicaMENTE" organizzata da Regione Liguria contro la violenza di genere in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'evento si è è svolto oggi sotto i portici di Piazza De Ferrari a Genova.

"Oggi è una giornata importante - ha dichiarato il governatore Giovanni Toti - ma ogni giorno dobbiamo impegnarci, ognuno con la sua sensibilità e col suo modo di dare un contributo, contro la tragedia delle centinaia di vittime di femminicidi che avvengono ogni anno. Credo sia una delle più grandi stragi italiane e dobbiamo interrogarci davvero sulle origini profonde di questo male. Bisogna lavorare contro le discriminazioni che pervadono la nostra società, dagli stipendi più bassi per le donne rispetto agli uomini a parità di mansioni, fino alla maggiore difficoltà per le donne di mettere insieme compiti che troppo spesso vengono relegati al solo universo femminile, come la cura delle famiglia rispetto al lavoro e alla carriera. Per questo stiamo lavorando a misure che diano un sostegno concreto alle famiglie a partire dagli asili nido gratuiti: è un modo per sostenere i genitori e aumentare l'occupazione. È una battaglia di civiltà per tutto il Paese. Se pensiamo che la possibilità di voto per le donne risale al 1946 e che fino a pochi decenni fa esisteva il delitto d'onore e la violenza sulle donne era un delitto contro la morale, molta strada è stata fatta ma - conclude - molta ancora ne resta da fare".



