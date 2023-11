25 novembre: 1.180 richieste d'aiuto in un anno in Liguria

"Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne vogliamo ricordare tutte le vittime di femminicidio, oltre 100 in Italia nel 2023. Mogli, madri, sorelle, figlie uccise spesso da chi avrebbe dovuto proteggerle, tra le mura di casa. Nel 2022 sono state 1.180 le richieste d'aiuto agli 11 centri antiviolenza della Liguria e anche quest'anno i dati non sembrano diminuire". Lo segnala il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina fb invitando le donne a "denunciare, perché è il primo passo per uscire dall'incubo".

"Se siete vittime di violenza chiamate il numero verde 1522, attivo 24 ore su 24, o rivolgetevi a uno dei centri del nostro territorio. - sottolinea - Non siete sole oggi. Ma soprattutto non lo sarete domani".



