'Visita dermatologica nel 2025'. Inchiesta Tgr Liguria su sanità

Nel 2050 i liguri con almeno 65 anni saranno il 35,1% della popolazione, oggi sono il 28,7%.

Parte da questo dato un'inchiesta della Tgr Liguria, realizzata da Pietro Adami e coordinata dal caporedattore Luca Ponzi, per fare luce "sulle tante criticità e anche sugli aspetti positivi del pianeta sanità" in Liguria. L'inchiesta andrà in onda da lunedì 27 novembre a venerdì primo dicembre alle 7.30 in Buongiorno Regione e nel tg delle ore 14 annuncia in una nota la Rai.

"Si partirà dalle liste d'attesa, con testimonianze di chi aspetta ormai da lungo tempo. Abbiamo anche verificato quanto si aspetta per una semplice visita dermatologica: la prima data disponibile è nel 2025".

"Daremo poi voce a medici e infermieri. Durante le fasi più acute della pandemia erano considerati eroi - spiegano gli autori dell'inchiesta -. Oggi, tra stipendi più bassi rispetto alla media europea, turni massacranti, straordinari che sono la norma, il rischio di aggressioni, i camici bianchi e il resto del personale sanitario guarda altrove. Un esodo dal pubblico al privato, dall'Italia all'estero. Se gli ospedali sono in sofferenza, poi, i pronto soccorso sono al collasso. Il Pnrr ha previsto il potenziamento della medicina territoriale, per decongestionare gli ospedali e favorire il ritorno a una cura capillare, di prossimità. In Liguria sono previste 32 case di comunità, mentre si lavora alla costruzione di nuovi ospedali, come il nuovo Felettino alla Spezia o il centro di medicina computazionale agli Erzelli. Intanto però resta il problema delle aree scoperte, soprattutto nell'entroterra: a mancare, qui, sono i medici di base".



