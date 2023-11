Violenza donne, al 'Comunale' di Chiavari 2 seggiolini rossi

Un piccolo gesto per dire con forza 'basta'. Da oggi, due seggiolini del settore distinti dello stadio Comunale di Chiavari saranno colorati di rosso, come simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

Un'iniziativa che domani, in occasione della giornata mondiale vedrà coinvolti anche Luca Parodi e Lucrezia Giraud, rispettivamente capitani della prima squadra maschile e femminile. Sullo schienale due messaggi forti. Il primo: "Non solo il 25 novembre, ma ogni giorno dell'anno combattiamo, tutti uniti, la violenza sulle donne". Il secondo: "No a Stalking e violenza. Telefona al numero 1522, meriti di tornare ad essere libera".

I seggiolini saranno inaugurati ufficialmente nella prossima partita casalinga di campionato della Virtus Entella, in programma sabato 2 dicembre alle 16.15 con il Pescara.

Assisteranno alla gara da quei posti due rappresentanti dell'associazione Telefono donna centro antiviolenza e lo Zonta Club Portofino Tigullio Paradiso, due realtà che operano da anni sul nostro territorio per dare sostegno alle donne e diffondere la cultura del rispetto e dell'uguaglianza come valore universale.



