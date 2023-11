Toti, da gennaio 80% sconto sui treni per residenti Cinque Terre

L'obiettivo della Regione Liguria è "applicare già dal primo gennaio lo sconto dell'80% sugli abbonamenti mensili e annuali dei treni per i residenti nei Comuni delle Cinque Terre e per i proprietari di seconde case negli stessi comuni e componenti dello stesso nucleo familiare nella tratta tra Spezia e Levanto". Lo annunciano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori durante un incontro con la presidente del Parco delle Cinque Terre Donatella Bianchi, i sindaci dei Comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza, Emanuele Moggia, Fabrizia Pecunia e Francesco Villa, per fare il punto sul 'Protocollo d'intesa per la razionalizzazione dei flussi turistici nelle Cinque Terre'.

"È stato un incontro positivo per esaminare insieme ai sindaci e alla presidente del parco il protocollo che auspico firmeremo entro la prossima settimana. - commenta Toti - Nei prossimi giorni i nostri uffici recepiranno le osservazioni del territorio per arrivare al testo definitivo".

"Il punto di partenza è la necessità di gestire e razionalizzare i flussi turistici nei periodi di 'overturism', garantendo la fruibilità di quel meraviglioso territorio, unico al mondo e l'integrità del paesaggio e dei borghi storici che ne fanno parte. Questo è l'obiettivo primario della nuova tariffazione del Cinque Terre Express, con una distinzione tra bassa e alta stagione tra aprile e ottobre, in modo da diluire gli arrivi durante tutto l'anno ed evitare che migliaia di visitatori italiani e stranieri si concentrino a luglio e agosto oppure nelle festività. - aggiunge Toti - In sostanza, vogliamo applicare ad un territorio come quello delle Cinque Terre che è patrimonio Unesco lo stesso principio che viene applicato ad esempio a grandi musei come gli Uffizi o il Louvre". Confermato anche l'incremento dei convogli nella fascia notturna, in particolare a luglio e agosto e nei fine settimana di giugno e settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA