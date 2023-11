Torna Genova Smart Week, oltre 50 appuntamenti su innovazione

Innovation Everywhere, questo il filo rosso della nona edizione della Genova Smart Week presentata questa mattina. L'evento, promosso dall'associazione Smart City (l'unica in Italia pubblico-privata di questo tipo) e dal Comune di Genova si apre sabato 25 e domenica 26 novembre con una serie di esperienze sulla mobilità sostenibile in piazza De Ferrari aperti a tutti i cittadini ma prosegue fino al primo dicembre a Palazzo Tursi, dove si terranno oltre cinquanta incontri dedicati a temi come digitalizzazione e sviluppo delle smart city, intelligenza artificiale e cyber security, rigenerazione urbana, transizione ecologica, mobilità sostenibile, infrastrutture e logistica. "In questi ultimi anni l'innovazione tecnologica è stata applicata alla vita di cittadini e aziende - dice l'assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora - per quanto riguarda il settore della mobilità, la trasformazione di Genova in Smart City non può prescindere dalla progressiva diffusione dei mezzi elettrici a emissioni zero che, durante la Smart Week, saranno protagonisti di una caccia al tesoro mirata a informare le persone sui vantaggi che le e-car hanno rispetto ai mezzi di trasporto tradizionali in termini di maggiore sostenibilità. Infine i laboratori con la Fondazione Michele Scarponi serviranno a promuovere la cultura della sicurezza stradale a partire dai più giovani". L'assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia aggiunge: "Genova Smart Week è utile per fare il punto sullo stato dell'arte dei tanti progetti che usano l'innovazione tecnologica e scientifica come driver di sviluppo economico e sociale del territorio". "Genova sta prendendo un treno in corsa se si parla di innovazione - dice Daniela Ameri, presidente di Smart City - e la Genova Smart Week è una vetrina aperta alla città, ai suoi abitanti, agli investitori e agli stakeholder, ai quali l'amministrazione si rivolge per presentare i progetti più innovativi".

Tra questi, uno dei più importanti è Raise - Robotics and AI for socio-economic empowerment un complesso impianto di interventi, caratterizzati dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della robotica sull’intero territorio ligure. Ma si parlerà anche dello Skymetro, il prolungamento della metropolitana sino a Molassana al centro di molte polemiche in città, o di Water Defenders Alliance, il progetto internazionale di LifeGate che punta all’abbattimento dei rifiuti plastici. Sono inoltre previsti eventi ospiti, dedicati a start-up e progetti territoriali, momenti di networking riservati ai partner e promotori della manifestazione e alcune iniziative pensate per coinvolgere le scuole.



