Tecnologia applicata alle reti, pescati 40 quintali di orate

Quaranta quintali di orate sono state pescate all' alba nello specchio acqueo antistante Sestri Levante.La pesca da record, una simile cattura risale a trenta anni fa, è stata fatta da un peschereccio genovese che ha sistemato i pesci di taglia dai 2 ai 5 kg in mille casse che sono state portate al mercato di Genova per poi essere smistate in tutto il nord Italia. La cattura è stata fatta con rete da circuizione meccanica, con l'utilizzo di sofisticati scandagli tridimensionali, capaci di scovare i grossi branchi di orate che in questo periodo sono in riproduzione.



