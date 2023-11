Skymetro, manifestazione dei comitati sotto sede Comune Genova

Manifestazione di protesta questa mattina davanti a Palazzo Tursi in via Garibaldi contro il progetto dello Sky metro in Valbisagno. In strada una decina di persone della "Rete Genovese" e del comitato "Opposizione Skymetro-Valbisagno sostenibile" che hanno esposto uno striscione e distribuito volantini.

"Nonostante sia un progetto tra i più significativi in termini di somme stanziate e ormai prossimo all'apertura dei cantieri il Comune non ha effettuato alcuno studio di valutazione che tenga conto di tutti gli impatti economici, sociali e ambientali- accusano i manifestanti-. E non ha avviato alcun percorso di confronto con la cittadinanza".

I comitati che si oppongono all'opera hanno inoltre presentato proposte alternative ed in particolare una : il tram.

"Con i soldi ricevuti per i 4 assi di forza e quelli stanziati per questa opera sbagliata-scrivono gli oppositori dello Skymetro- si potrebbero costruire i primi chilometri di Tram per tutta la città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA