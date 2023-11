Serie B: la Samp batte lo Spezia nel derby ligure

Terza vittoria consecutiva per la Sampdoria che batte lo Spezia nel derby ligure al Ferraris.

Finisce 2-1 con la doppietta di Depaoli, va male il debutto del neo tecnico degli aquilotti D'Angelo che aveva sostituito Alvini.

Spettacolo davanti ai 26mila del Ferraris con i blucerchiati in vantaggio all'undicesimo con Depaoli che sfrutta al meglio il cross di Borini. Lo Spezia si rimette in corsa al 16' quando Kouda riprende il pallone finito sulla traversa dopo la conclusione di Amian. Nel finale di tempo due tentativi di Sebastiano Esposito ma senza fortuna. Subito dopo il duplice fischio, Andrea Pirlo, che si stava avviando verso gli spogliatoi si è fermato a parlare con l'arbitro Giua, il quale ha estratto il rosso all'indirizzo del tecnico. Nella ripresa i blucerchiati vanno l'attacco col tridente offensivo grazie all'ingresso di De Luca. E al 33' ancora Depaoli diventa protagonista assoluto del match quando segna la doppietta con un preciso colpo di testa dopo il cross di Vieira.



