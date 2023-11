Nuovo sciopero Cgil-Uil anche a Genova, migliaia in corteo

"Sciopero nazionale anche in Liguria contro la manovra finanziaria": aperto da questo striscione ha preso le mosse il corteo di Cgil e Uil che scioperano a livello nazionale contro la manovra del Governo. A una settimana dallo sciopero dei dipendenti pubblici che ha portato a Genova cinquemila persone per le strade della città, oltre un migliaio stamani si sono trovati davanti a Stazioni Marittime per il secondo giorno di protesta.

Tra le rivendicazioni anche quella sulla crisi industriale, una su tutte la situazione di Acciaierie d'Italia e quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e un richiamo all'emergenza femminicidi. Il corteo si dirigerà in prefettura dove Maurizio Calà segretario generale Cgil Liguria e Vera Buonomo segretaria nazionale Uil terranno un comizio conclusivo



Riproduzione riservata © Copyright ANSA