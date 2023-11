Neonata di quattro mesi trovata morta in casa ad Albaro

Una neonata di quattro mesi è stata trovata morta questa mattina dai suoi genitori ad Albaro, quartiere residenziale di Genova. La piccola, con ogni probabilità, è stata soffocata da un rigurgito. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica, e le Volanti della polizia. La casa era in ordine e non ci sono sospetti di maltrattamenti. I genitori, che hanno un'altra figlia di 4 anni, hanno chiamato subito i soccorsi. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il pubblico ministero di turno Gabriella Marino disporrà l'autopsia come previsto per la sindrome della morte in culla.



