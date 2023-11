'La Spezia please food' promuove prodotti tipici locali

Arriva "La Spezia Please Food - viaggio enogastronomico tra i sapori del territorio", in programma sabato 2 dicembre in piazza Cavour alla Spezia come ha annunciato stamani a Palazzo civico dall'assessore al Turismo Maria Grazia Frijia. "Un giornata dedicata all'enogastronoma e alla valorizzazioni dei nostri prodotti con un ospite di eccezione: lo Chef Andrea Mainardi nel corso di un imperdibile show cooking dal vivo, in una piazza debitamente attrezzata, con la maestria che lo contraddistingue, selezionerà ingredienti locali per creare un piatto che sarà un inno all'autenticità della Spezia".

"La Spezia Please Food è un progetto che l'amministrazione comunale intende sviluppare per gli anni 2023 e 2024 e si pone l'obbiettivo di contribuire a rafforzare l'immagine della città dal punto di vista turistico puntando, in questo caso, sull'eccellenza del suo patrimonio enogastronomico - spiega il Comune -. È indubbio infatti che il turismo enogastronomico sia un fenomeno in forte crescita e per La Spezia rappresenta un comparto dell'economia in grado di contribuire efficacemente allo sviluppo complessivo del territorio. Questo progetto infatti coinvolgerà associazioni, operatori, produttori e stakeholder del settore turistico ed enogastronomico. Lo chef Mainardi con l'aiuto degli esercenti della piazza del Marcato selezionerà ingredienti locali e creerà un piatto che valorizzi il patrimonio enogastronomico spezzino".

"Nel 2022 alla Spezia ci sono stati 10.348 arrivi e 22.547 presenze quindi una vasta platea che grazie anche a questa iniziativa potrà vivere un'esperienza unica e allo stesso tempo si contribuirà a rafforzare l'immagine della Spezia nel mondo" conclude il Comune.



