Incendio in un capanno vicino all'ospedale di Genova Voltri

Un incendio sviluppatosi nel tardo pomeriggio in un capanno vicino all'ospedale di Genova Voltri è stato domato dai vigili del fuoco. Non si registrano feriti, né danni significativi alla struttura ospedaliera.

Un'intensa colonna di fumo si è alzata da un giardino nei pressi dell'ospedale ed è scattata subito la macchina dei soccorsi, i vigili del fuoco hanno spento in breve tempo le fiamme che si erano sviluppate in un capanno, il materiale contenuto è andato completamente distrutto.



