Ex Ilva, Fiom Genova 'potrebbe essere in corso una trattativa'

"Dall'assemblea di ieri non sono filtrate troppe informazioni ma l'idea che ci stiamo facendo è che ci sia una trattativa in corso". Stefano Bonazzi, segretario di Fiom Cgil Genova, commenta con preoccupazione i risultati dell'assemblea dei soci di Acciaierie d'Italia che si è tenuta ieri a Milano e che dovrebbe riconvocarsi martedì prossimo. "La questione ex Ilva sta vedendo un momento di ridefinizione dei rapporti tra gli azionisti - aggiunge - ma noi diciamo con chiarezza che servono scelte immediate per dare un futuro alla siderurgia in Italia che rischia di sparire. Non se lo può permettere l'Italia e non se lo può permettere Genova".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA