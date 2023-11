Diga Genova, ok finale a costruzione cassoni a Vado ligure

La costruzione a Vado Ligure (Savona) dei cassoni per la nuova diga del porto di Genova fa un passo avanti con il via libera definitivo. La conferenza dei servizi che autorizza la realizzazione nel porto di Vado Ligure delle opere temporanee propedeutiche alla costruzione dell'impianto di prefabbricazione dei cassoni per la nuova diga foranea di Genova si è chiusa oggi. Significa che si potranno avviare le attività del cantiere che nella prima fase riguarderanno la costruzione di cinque cassoni alti al massimo 22 metri "come opera temporanea di protezione dell'impianto di prefabbricazione dei cassoni della diga di Genova, per consentire le lavorazioni in sicurezza, al riparo dal moto ondoso" sottolinea una nota dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale. Il passaggio si è concluso dopo l'ultimo parere favorevole "che riguarda in particolare la fattibilità e l'efficacia dell'intervento e la salvaguardia delle acque e degli habitat marini" sottolinea una nota dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale.

"Con la chiusura della Conferenza dei servizi si procede speditamente verso la prossima fase di apertura del cantiere nel bacino di Vado Ligure che lavorerà in parallelo a quello attivo dal 4 maggio di quest'anno nel porto di Genova - spiega Paolo Piacenza, commissario straordinario dell'Adsp -. Si tratta di un passo significativo per mantenere la linea del cronoprogramma della Nuova Diga foranea, opera marittima strategica per il sistema logistico e commerciale del Paese". Soddisfazione da parte del sindaco di Genova Marco Bucci e commissario della Diga di Genova: "Un'altra milestone raggiunta. Il lavoro svolto in sinergia da tutti i soggetti coinvolti ancora una volta testimonia l'efficacia delle amministrazioni e la capacità di rispettare gli impegni assunti per l'opera più determinante per lo sviluppo di Genova nei prossimi 30 anni".



