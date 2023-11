Comune Genova, illuminate due nuove piazze nel centro storico

Due nuove piazze del centro storico di Genova sono state illuminate dal progetto '#LightingForGenoa', piazza Cambiaso e piazza della Lepre, sulla scia di quello che secondo il Comune è "il primo esempio italiano di interventi multipli di lighting design permanente come elemento di rigenerazione urbana".

L'iniziativa ha l'obiettivo di intervenire sul centro storico genovese con installazioni permanenti di luce per riqualificare piazze e aree ritenute strategiche, valorizzare percorsi e patrimoni culturali e aumentare la percezione di sicurezza in specifiche porzioni di territorio. Attraverso la luce il Comune vuole "creare un percorso artistico internazionale che possa essere al contempo attrazione turistica e strumento che renda maggiormente fruibile il territorio urbano". Salgono a 10 le piazze cittadine coinvolte, ognuna è stata assegnata ad una differente lighting designer italiana che opera sia sul territorio che in ambito internazionale. "Con la nuova installazione il nostro centro storico si arricchisce ulteriormente di una preziosa forma di illuminazione artistica che andrà ulteriormente a valorizzare le peculiarità dei nostri caruggi e delle nostre piazze", commenta l'assessore comunale alle Manutenzioni Mauro Avvenente.



