Amadeus, il 3 dicembre l'annuncio dei concorrenti di Sanremo

"Domenica 3 dicembre all'ora di pranzo, al tg delle 13:30 daremo i nomi dei cantanti protagonisti della 74esima edizione del Festival": lo ha detto Amadeus alla Milano Music Week, nell'incontro dedicato al "Sanremo che verrà".

"Venendo dalla radio ho un gusto pop, per me le canzoni devono funzionare ala radio, in streaming" ha proseguito il conduttore, al suo quinto Sanremo.

"Per il Prima festival ho pensato a 4 nomi, due mie carissime amiche che ho chiamato a fare le presentatrici, saranno Paola e Chiara" ha aggiunto Amadeus, introducendo a sorpresa le sorelle Iezzi sul palco. Al loro fianco ci saranno come inviati i giovani tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras.

"Amadeus è riuscito a portare il pubblico giovane a fondersi con quello tradizionale del festival" ha detto Chiara. "Siamo emozionatissime di vivere questa esperienza in una versione diversa" ha aggiunto Paola. "Amiamo Amadeus perché riesce a far sorprese in un mondo dove non ce n'è più" hanno concluso le sorelle Iezzi.



