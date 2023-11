A Genova lo sguardo ipnotico dei bambini di Steve Mc Curry

Sono gli sguardi magnetici dei bambini immortalati dall'obiettivo di Steve McCurry a ipnotizzare il pubblico che entra nel sottoporticato di Palazzo Ducale di Genova dove ha aperto 'Children', la prima mostra tematica in Italia dedicata all'infanzia. Un percorso di oltre 200 opere, tra quelle stampate e le proiezioni in alta definizione, alcune mai esposte prima in Europa, realizzate in quasi cinquant'anni di attività del grande fotografo statunitense e che ritraggono bambini da ogni angolo del mondo in scene di vita quotidiana.

"La mostra ha l'intento di raccontare l'infanzia in modo anche serio, senza essere eccessivamente drammatica - racconta Biba Giacchetti curatrice della mostra - sensibilizzando su temi come il lavoro minorile e i bambini vittime dei conflitti che sono argomenti estremamente contemporanei. Ci sono foto poetiche, divertenti, energetiche ma spesso riprese in contesti difficili: bambini che giocano sui cannoni, in mezzo alle mine o in un campo profughi di Beirut, a dimostrare come l'infanzia abbia una sua resilienza". Un progetto che vede la collaborazione di Defence for Children International, per evidenziare il messaggio della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. "Questa mostra, forse per la prima volta - sottolinea Pippo Costella direttore di Defence for Children Italia - mette insieme l'opera di un grande artista ai messaggi che arrivano dalla convenzione Onu sui diritti del fanciullo che, purtroppo, dice cose in molti casi non applicate e la la cosa importante è quella di essere affianco a questo artista per proporre una sollecitazione su diritti che troppo spesso vengono dimenticati".

"Negli spazi che hanno ospitato l'esposizione dedicata a Letizia Battaglia Palazzo Ducale propone un'altra straordinaria mostra - ha detto il presidente di Palazzo ducale Fondazione per la Cultura, Beppe Costa - dedicata a uno degli autori più conosciuti e iconicii". La mostra sarà al Sottoporticato di Palazzo Ducale dal 25 novembre 2023 al 10 marzo 2024. A gennaio, tra l'altro, Steve McCurry sarà presente a Genova per alcune iniziative legate alla mostra.



