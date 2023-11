Spezia, D'Angelo "chiedo molto sacrificio alla squadra"

"L'idea tattica che vorrei mettere in pratica con la squadra al completo per adesso rimane nel cassetto a causa degli infortuni. A Genova cerchiamo opzioni diverse, sapendo che con quelli che siamo possiamo comunque fare risultato". Lo ha detto Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia Calcio, che venerdì sera esordirà sul campo della Sampdoria dopo essere subentrato ad Alvini. Aquilotti terzultimi in classifica e contestati dalla piazza. Dal punto di vista dell'attitudine all'impegno settimanale ho poco da dire: i ragazzi sono vogliosi di cercare di risolvere questa situazione che ci vede in difficoltà. Abbiamo molti infortunati e questo è un trend da cambiare da qui alla fine della stagione".

Negli ultimi giorni il ko di Reca, terzino sinistro titolare, non ha cancellato l'ipotesi di difesa a quattro. "Può starci Elia in quella posizione, non Nikolaou che vedo più centrale - dice il tecnico -. Chiedo molto sacrificio a tutti in fase difensiva: difensori, centrocampisti e attaccanti. La squadra deve giocare come un complesso e non singolarmente, anche un'azione che finisce con un gol inizia dal portiere".

Pio Esposito e Krollis sono tornati solo oggi, in attacco ci sarà Moro. In mezzo al campo confermato Salvatore Esposito. "Se è criticato vuol dire che lo si considera forte. Questo gli deve dare forza, lui ha buona personalità e se fosse conosciuto personalmente credo che i giudizi cambierebbero. Da fuori può sembrare che la situazione non lo scalfisca, invece è proprio il contrario. E' uno che si assume tante responsabilità, anche più di quelle che dovrebbe. Ci tiene tanto, ha grande qualità e se aiutiamo lui aiutiamo tutto lo Spezia".



