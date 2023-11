Sciopero sanità, S. Martino solidale con personale rinvia evento

L'Ospedale Policlinico San Martino comunica che, preso atto della proclamazione dello sciopero nazionale di 24 ore previsto per il giorno 5 dicembre 2023 e riguardante il personale della Sanità, ha deciso di annullare l'evento conclusivo per le celebrazioni dei primi cent'anni di cura del San Martino, inizialmente programmato per la stessa giornata. "Il Policlinico - conclude la nota -, solidale con il proprio personale, definirà una nuova data in modo da permettere un'ampia partecipazione da parte di tutti".



