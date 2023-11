Saldi invernali, in Liguria confermato inizio per il 5 gennaio

"I saldi invernali 2024 in Liguria inizieranno venerdì 5 gennaio e termineranno domenica 18 febbraio". Ad affermarlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico con delega al Commercio Alessio Piana.

"Nell'incontro con gli omologhi assessori regionali, tenutosi in videoconferenza lo scorso 21 novembre, abbiamo condiviso, accogliendo le richieste della maggioranza delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, la necessità di mantenere la data unitaria del 5 gennaio 2024 per l'avvio delle vendite promozionali - spiega l'assessore - come previsto dall'accordo nazionale del 2011 e dal Testo unico in materia di commercio che fissa la data dei saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania" Non potranno essere effettuate vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti alla data dei saldi, ricorda la nota della Regione, e quindi a cominciare da domenica 26 novembre e che, almeno tre giorni prima della data di partenza, dovrà essere esposto un cartello ben visibile dall'esterno che ne annunci l'effettuazione.



