Premio Picasso, bimbi scuole Genova pensano strade più sicure

Federica Picasso aveva 35 anni quando, l'8 febbraio 2021, fu travolta e uccisa da un camion mentre viaggiava in monopattino a Genova. La figlia di Federica, Matilde, oggi frequenta la quarta elementare e come tanti altri bambini delle primarie, quest'anno, potrà partecipare al premio dedicato alla madre. Sì perché il premio Federica Picasso, incentrato su progetti di mobilità sostenibile, sarà aperto anche alle classi quarte oltre che alle quinte delle primarie genovesi. L'altra grande novità della terza edizione del premio, presentato questa mattina in conferenza stampa a palazzo Tursi, è l'apertura di nuova sezione tematica per invitare i più piccoli a disegnare lo spazio che vorrebbero attorno alla propria scuola. Il Premio Federica Picasso è organizzato dal comitato promotore composto dallo Studio Legale Associato degli avvocati Sguerso (dove la donna era impiegata), Comune di Genova e, per la prima volta, Ufficio Scolastico Regionale con l'obiettivo di coltivare la memoria di Federica Picasso.

"Partecipando al concorso, gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie genovesi acquisiranno una consapevolezza diretta del percorso imboccato dalla Città di Genova per diventare più vivibile attraverso la promozione di spostamenti eco-sostenibili e la creazione di spazi sicuri e inclusivi", dice l'assessore alla Mobilità del Comune, Matteo Campora. A questo proposito, spicca quest'anno la novità della doppia sezione del concorso. In aggiunta alla tematica generale "Bimbincittà, mi muovo sicuro nel mio quartiere", che rappresenta la percezione dei bimbi nello spostarsi nel proprio quartiere sotto il profilo della sicurezza

. “Il premio Federica Picasso è stato ideato in memoria di una persona con splendide doti umane, pensando soprattutto alla figlia Matilde che, come i bimbi a cui il premio si rivolge, frequenta la scuola primaria – racconta l’ideatore e organizzatore Filippo Sguerso, insieme a tutti gli ex colleghi di Federica – la riflessione, la sensibilizzazione e l’educazione su questi temi deve necessariamente coinvolgere anche i bambini, cittadini di domani ma già oggi utenti delle strade”. Alle classi che parteciperanno al concorso sarà richiesto di preparare disegni o elaborati grafici, elaborati scritti o produzioni audio e video. Le graduatorie degli elaborati saranno stilate da una commissione presieduta anche quest’anno da Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi Onlus, impegnata a livello nazionale contro la violenza stradale. Le scuole che fossero interessate a partecipare al premio devono inviare rischiesta domenica 10 dicembre all’indirizzo e-mail smartmobility@comune.genova.it. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Palazzo Ducale giovedì 8 febbraio 2024, nel terzo anniversario dell’incidente.



